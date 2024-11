"The White Lotus" : Lisa apparaît dans un premier extrait de la saison 3

The White Lotus rouvre enfin ses portes. Encore quelques semaines et les fans vont pouvoir découvrir la saison 3 de la série qui plonge férocement dans le quotidien de riches clients d'un hôtel de luxe. Si la date précise de diffusion de la série sur la plateforme Max n'a pas été révélée, une vidéo de présentation des programmes à venir en 2025 dévoile les premières images de la nouvelle saison de "The White Lotus".



L'occasion de découvrir la star de la K-pop et membre des Blackpink, Lisa, qui a rejoint le casting aux côtés de Michelle Monaghan, vue dans "Mission impossible 3", Jason Isaacs (Lucius Malfoy dans la saga "Harry Potter"), Leslie Bibb, Parker Posey (Lost in Space) ou encore Charlotte Le Bon et Natasha Rothwell, qui reprend son rôle de Belinda Lindsey et annonce d'ores et déjà "une excellente saison".

Lisa : ses premiers pas dans une série

Dans le court extrait diffusé par Max, la chanteuse thaïlandaise, qui a fait son retour en solo au printemps avec le titre "Rockstar", accueille les nouveaux clients de l'hôtel qui sert de décor à cette nouvelle saison et qui se trouve situé, chez elle, en Thaïlande. Pour Lisa, il s'agit de ses premiers pas en tant qu'actrice. Une participation dans une production américaine qui suscite un vif intérêt au sein de sa communauté de fans à travers le monde.