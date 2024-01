Eva Mendes est fière d'être la « Barbie » de Ryan Gosling

Alors que « Barbie » a explosé au box-office, certains détracteurs n'ont pas manqué de pointer du doigt le rôle de Ryan Gosling. Dans la peau de Ken, il a été critiqué pour avoir endossé le rôle de la poupée en plastique alors qu'il était âgé de 42 ans lors de la sortie du film. En effet, outre Atlantique, le hashtag « NotMyKen » a émergé sur les réseaux dès la diffusion de la bande-annonce.

Face à ces moqueries passées, Eva Mendes, la femme de l'acteur, a pris la parole sur son compte Instagram, ce jeudi 25 janvier, pour soutenir son compagnon. Elle dénonce notamment un article paru en 2022 dans le magazine Rolling Stone écrit par le journaliste Tomas Mier. « Je suis si fier de mon homme, déclare ainsi l'actrice. Il y a eu tellement de haine quand il a accepté ce rôle. Tant de gens ont essayé de lui faire honte », avant d'ajouter : « malgré toutes les moqueries et tous les articles écrits à son sujet, il a créé ce personnage totalement original, hilarant, déchirant, désormais emblématique et l'a porté jusqu'aux Oscars ». « Plus que fière d'être cette Barbie de Ken 💕 », a-t-elle conclu.