Oscars 2024 : Ryan Gosling chantera-t-il « I'm Just Ken » sur scène ?

Pour rappel, l'acteur a remporté le Critics Choice Awards de la Meilleure Musique pour ce même titre, il y a quelques jours. Un trophée qui n'a pas manqué de faire réagir le concerné, stupéfait, et d'amuser la Toile. Alors, Ryan Gosling souffrira-t-il à nouveau d'un syndrome de l'imposteur lors de la cérémonie ou au contraire défendra-t-il « I'm Just Ken » en toute légitimité face à Billie Eilish ou encore Becky G ?

Honoré mais déçu

Pour le moment, Ryan Gosling ne semble pas avoir le cœur à rire. Nommé également dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle, il a partagé sa déception dans un communiqué de presse du fait que la réalisatrice de Barbie, Greta Gerwig, et son actrice principale Margot Robbie n'aient pas été nommées. Selon lui, « Il n’y a pas de Ken sans Barbie, et il n’y a pas de film Barbie sans Greta Gerwig et Margot Robbie ». Il a par ailleurs ajouté qu'elles « sont les deux personnes responsables du succès historique de ce film célébré dans le monde entier. Rien de tout cela ne serait arrivé sans leur talent, leur humour et leur génie. Dire que je suis déçu de voir qu’elles ne sont pas nommées serait un euphémisme... ».

Peut-être que d'ici là, Ryan Gosling aura digéré la nouvelle... Ainsi, une question de plus se pose : chantera-t-il « I'm Just Ken », le 10 mars 2024, au Dolby Theatre d’Ovation Hollywood ? Traditionnellement, les nommés de la catégorie Meilleure chanson performent lors de la remise des prix. Il n'est donc pas impossible que Ken enfile une dernière fois son manteau de fourrure. Mais rien n'est moins sûr aujourd'hui.