« Barbie » : Ryan Gosling décline son « I'm Just Ken » pour Noël

Idéal pour Noël, l'EP comprend la chanson originale « I'm Just Ken », ainsi que trois nouvelles versions : « I'm Just Ken (Merry Kristmas Barbie) », « I'm Just Ken (In My Feelings Acoustic) » et « I'm Just Ken (Purple Disco Machine Remix) ».

Depuis ce mercredi 20 décembre, l'EP est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.