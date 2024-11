"Emily in Paris" reste en France pour sa saison 5

Emily reste à Paris. Après sa fuite en Italie, la saison dernière, l'héroïne américaine devrait connaitre une autre trajectoire dans les épisodes à venir. Et ses prochaines aventures pourraient bien se dérouler en France.

D'après le média Variety, la saison 5 d'"Emily in Paris" débutera sa production en mai 2025 dans les rues de Rome mais également dans notre capitale française. Emily et sa bande devraient également faire un tour à Saint-Tropez et Megève.

Le magazine américain fait une autre révélation de taille. Lucas Bravo reprendra son rôle de Gabriel dans la saison 5. Le comédien avait déclaré récemment être déçu par l'évolution de son personnage mais il semblerait qu'il ait décidé de rester dans le show à succès Netflix.