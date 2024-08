« Emily in Paris » : quand sortira la partie 2 de la saison 4 sur Netflix ?

Que se passe-t-il dans la saison 4 ?

La saison 4 de « Emily in Paris » nous ramène tout droit où l’intrigue nous avait laissé à l’issue de la saison 3,avec notamment le mariage de Gabriel et Camille. La jeune femme s'est rendue compte de l’alchimie existant entre son fiancé et Emily, et a mis fin aux festivités. L’Américaine a quant à elle mis fin à sa relation avec Alfie, l’homme d’affaire anglais. Côté travail, l’Agence Grateau se construit petit-à-petit.

Pour cette nouvelle saison, de nouveaux rebondissements attendent nos compères parisiens puisque Camille poursuivra sa grossesse avec sa nouvelle compagne…. Nul doute que la suite des aventures d’Emily Cooper s’annonce épique. Rendez-vous le 12 septembre !