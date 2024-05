« Emily in Paris » : à quoi s'attendre pour la saison 4 ?

Pour ces nouveaux épisodes, Netflix prévoit une suite pleine de rebondissements. « Après les événements dramatiques du mariage raté de Camille et Gabriel, Emily est sous le choc : elle a de forts sentiments pour deux hommes, mais maintenant Gabriel attend un bébé avec son ex, et les pires craintes d'Alfie à son sujet et Gabriel ont été confirmés. », a partagé la plateforme dans un communiqué.

D'autres intrigues ont également été teasées : « Au travail, Sylvie est obligée de faire face à un dilemme épineux de son passé pour le bien de son mariage, et l'équipe de l'Agence Grateau fait face à des bouleversements personnels. Mindy et le groupe se préparent pour l'Eurovision, mais lorsque les fonds s'épuisent, ils sont obligés de faire des économies. L'alchimie entre Emily et Gabriel est indéniable alors qu'ils travaillent ensemble pour obtenir une étoile Michelin, mais deux grands secrets menacent de défaire tout ce dont ils ont rêvé. »

Rendez-vous est pris pour le 15 août 2024 avec une première série d’épisodes, et le 12 septembre pour la suite.