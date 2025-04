Ellen Pompeo : cette réplique culte de ‘’Grey's Anatomy’’ qu'elle déteste

La scène a marqué l’histoire de la télévision. En 2005, dans un épisode de "Grey's Anatomy", Meredith Grey (Ellen Pompeo) implore Derek Shepherd (Patrick Dempsey) de quitter sa femme pour elle. Cette scène a donné naissance à la réplique : "Pick me, choose me, love me", traduite en français par : "Choisis-moi, prends-moi, aime-moi’", une déclaration d'amour passionnée et désespérée.

Malgré son succès auprès des fans de la série, la scène continue de consterner son interprète Ellen Pompeo. Invitée dans le podcast "Call Her Daddy" d'Alex Cooper, la comédienne explique : "Il y avait beaucoup de choses que je ne voulais pas faire à l’époque. Je ne voulais pas dire : 'Pick me, choose me, love me'. Pourquoi devrais-je supplier un homme ?". L'actrice a confié qu'elle trouvait ce dialogue embarrassant et contraire à son image de femme forte.

Ellen Pompeo a reconnu le génie de Shonda Rhimes, la créatrice de la série : "Elle savait que ça allait cartonner. J'étais sceptique, mais il faut parfois faire confiance aux créateurs. Et finalement, c'est devenu l'une des scènes les plus emblématiques de la série."