Ellen Pompeo : dans quelle série la retrouver après son départ de "Grey's Anatomy"?

Ellen Pompeo a récemment indiqué qu'elle allait quitter le Grey Sloan Memorial Hospital après dix-neuf saisons à interpréter l'héroïne du show "Grey's Anatomy". Mais la comédienne ne prend pas sa retraite pour autant. On la retrouvera prochainement dans une série à suspens intitulée "Good American Family".

Disney+ vient d'en partager les premières images dans une vidéo teasant toutes ces prochaines fictions à venir dont la nouvelle saison de "The Bear" ou encore la suite de "La Servante Ecarlate".

On y aperçoit Ellen Pompeo qui joue Kristine Barnett, une mère de famille, qui adopte avec son mari Michael Barnett une enfant atteinte de nanisme. Le couple finira par soupçonner qu'ils ont été trompés et que la fille est en réalité une adulte. Au fur et à mesure que la situation s'envenime, les parents font la une des tabloïds et doivent décider jusqu’où ils iront pour protéger leur mariage et leur famille.

La date de sortie de "Good American Family" n'est pas encore connue.