« Deadpool & Wolverine » : retour sur tous les caméos du film

Ce n’est plus une surprise, Marvel adore faire des caméos, à savoir de petites apparitions de personnages du même univers dans un film dans lequel ils ne sont pas attendus. Le plus culte à ce jour est surement celui de « Spideman : No Way Home », dans lequel les trois interprètes de l’homme-araignée se sont retrouvés à l’écran.

Pour « Deadpool & Wolverine », les scénaristes ont décidé d’adhérer à fond à cette tendance. Alors que les deux héros se retrouvent dans le vortex, pris à partie par une mystérieuse ennemie tirée de la licence « X-Men », ils font la découverte de nombreux héros oubliés de l'univers Marvel.

Si vous ne les avez pas tous reconnus, voici une présentation de ces personnages.