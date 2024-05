Taylor Swift pourrait rejoindre l’univers Marvel

D’autres récentes rumeurs voudraient que Taylor Swift fasse une apparition dans le très attendu film « Deadpool & Wolverine », qui marquera le retour de Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans leurs rôles emblématiques. En effet, certains indices, comme des similitudes entre les lieux de tournage du film et ceux du clip « All Too Well » de la chanteuse alimentent les spéculations. Taylor Swift, Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont également assisté au même match de football américain en février dernier. Rappelons à ce propos que la srar de « Cruel Summer » est l'une des plus proches amies de Blake Lively, la femme du héros déjanté en costume rouge.

Interrogé à ce sujet, le réalisateur de « Deadpool & Wolverine », Shawn Levy, s’est contenté de répondre qu’il n’avait « aucun commentaire » à faire. Un indice supplémentaire ? Il faudra donc patienter un peu pour en savoir plus.