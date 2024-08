« Deadpool & Wolverine » : le duo explosif tient ses promesses et plus encore

Il est enfin là ! Ou plutôt, ils sont enfin là. « Deadpool & Wolverine » est dévoilé, ce mercredi 24 juillet, dans les salles de cinéma. Le « sauveur du MCU », d’après les termes du réalisateur Matthew Vaughn, n’a pas pris son rôle à la légère. Le personnage de Deadpool a en effet endossé cette responsabilité, comme il nous le fait si bien comprendre en brisant le quatrième mur dans des interventions cinglantes.

C’est donc avec humilité et autodérision que Marvel propose ce film audacieux à bien des égards. Tout d’abord sur la réalisation. En effet, tous les moyens techniques ont été mis à disposition afin de rendre chaque moment prenant. Des effets spéciaux aux chorégraphies de combat minutieusement travaillées, l’atmosphère visuelle et sonore du film est à la hauteur des attentes et garantit un très bon moment aux spectateurs venus apprécier une grosse production Marvel en bonne et due forme.