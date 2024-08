« Deadpool » : un quatrième volet à venir ? La drôle de réponse de Ryan Reynolds

La mission de « Deadpool & Wolverine » a été lancée, ce mercredi 24 juillet, au cinéma. Le but du film : « sauver le MCU » et remettre les films Marvel sur le droit chemin après quelques erreurs de parcours. Les semaines à venir nous en diront plus sur le regain d’intérêt ou non du public, mais la critique semble bien accueillir ce blockbuster au casting 5 étoiles.

Les premiers retours de fans semblent aussi encourageants, au point qu’une partie de la communauté a déjà les yeux rivés sur un éventuel prochain volet. La star du film, Ryan Reynolds, était sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon le 23 juillet dernier. Les deux hommes ont ainsi évoqué les nombreuses rumeurs qui planent autour du film, et surtout, la possibilité d'un quatrième opus pour la saga Deadpool.