Daniel Radcliffe: qui est sa compagne Erin Darke ?

En 2009, forte de ses acquis, la jeune Erin Darke part s’installer à New York pour poursuivre sa carrière d’actrice. A force de travail, elle est sélectionnée dans quelques pièces de second rang néanmoins saluées par la critique. Pour parfaire ses connaissances de l’industrie du divertissement, elle rejoint, à 21 ans, le bureau de casting Chrystie Street Casting, au départ en stage puis très rapidement à temps plein. Elle devient ainsi associée de casting sur des projets tels que « Wolverine » ou encore « The Carrie Diaries ».

« C'était génial, mais je savais que mon cœur était toujours dans le métier d'acteur, alors j'ai recommencé à chercher à faire ce métier à plein temps. », a-t-elle néanmoins reconnu, dans l'interview accordée à son université.

Daniel Radcliffe tombe amoureux sur les plateaux de tournage

Peu de temps après, Erin Darke est repérée pour jouer dans « Kill Your Darlings ». Ce long-métrage lui permet de donner la réplique à Daniel Radcliffe. Et si les comédiens jouaient les amoureux à l’écran, la star d'« Harry Potter » a volontiers admis qu’ils ne faisaient pas semblant.

« Ce sera une sacrée histoire à raconter un jour à nos enfants surtout quand on sait ce que nos personnages vivent ensemble. », a déclaré Radcliffe à PEOPLE, faisant référence à la scène d'amour du film réalisé par John Krokidas. « Nos personnages se rencontrent et flirtent, donc on a un adorable souvenir de notre première rencontre et de notre premier flirt ». Une complicité qui, selon les dires de l’acteur, ne s’est jamais érodée.

Suite à la sortie de « Kill Your Darlings », Erin Darke multiplie les apparitions dans de nombreux films et shows télévisés tels que « The Marvelous Mrs. Maisel », « Good Girls Revolt » et « Dietland ». Elle joue également dans le film nommé aux Oscars, en 2015, « Still Alice » et dans le biopic sur les Beach Boys « Love & Mercy ».