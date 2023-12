« Star Academy » : que devient Kamel Ouali ?

De 2001 à 2008, on retrouve Kamel Ouali au château de Dammarie-les-Lys, pour guider les élèves sur les différents tableaux du prime time de la Star Academy. Chorégraphe de renom et metteur en scène de premier plan, l'artiste triomphe avec la comédie musicale à succès « Le Roi Soleil », qui met en avant Emmanuel Moire dans la peau du monarque. Un spectacle à succès qui reçoit même le NRJ Music Award du « Groupe/ Duo francophone de l’année » en 2006 et en 2007.

Par la suite, Kamel Ouali produit également « Cléopâtre », « Dracula » et travaille avec les plus grands de Mariah Carey à David Guetta en passant Charles Aznavour. Plus récemment, on a pu retrouver l'artiste à la direction d'autres spectacles, dont « Mon Premier Cabaret » et « Oiseau de Paradis », au Paradis Latin.

Le talentueux chorégraphe reste très discret sur sa vie privée. Il s’est tout de même ouvert lors d’une interview accordée à Télé Star, mars dernier. Jeune papa du petit Rock depuis le 9 mai 2021, Kamel Ouali s’est livré sur ce nouveau rôle qu’il prend très à cœur. Il avoue ainsi s’émerveiller devant sa progéniture qui « danse dès qu’il entend de la musique » et qui « est fasciné […] par les sculptures et les mosaïques ». Quant à sa vie sentimale, le danseur de 51 ans confie: « Je ne suis pas en couple ».