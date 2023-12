« Berlin » : « La Casa de Papel » avec beaucoup plus d’amour, s’enthousiasme le casting

Pedro Alonso : « C’est un vrai enfoiré »

Bien connu des fans de « La Casa de Papel », Berlin se dévoile forcément sous un autre jour. A propos de son personnage, l’acteur Pedro Alonso évoque un « vrai enfoiré ». Plus en détail, le comédien parle d’un « type compliqué à bien des égards, mais avec une très grande lucidité pour voir à quel point les gens sont désolidarisés ».

Begoña Vargas, de son côté, est plus élogieuse au sujet de Cameron, qu’elle inteprète et décrit comme une « femme badass et croustillante ». Même son de cloche pour Keila, jouée par Michelle Jenner, qui la voit comme « le cerveau de l’histoire », un personnage « plus lumineux que les autres ».

Le casting est également composé de Joel Sanchez qui interprète le « très séduisant » Bruce, de Julio Peña Fernández et son Roy, le « toutou de Berlin », et de Tristan Ulloa qui joue Damian : « l’autre cerveau, le plus pragmatique ».