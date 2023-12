Attention, ça va décoiffer ! Les nouvelles images de «Berlin» annoncent du très lourd pour la série dérivée de «La Casa de Papel». Un mois avant sa sortie, Netflix tease le spin-off tant attendu avec ce trailer très entrainant.

On y découvre le personnage d’ Andrés de Fonollosa connu sous le pseudo Berlin, à Paris. Il s’impose en chef de troupe d’un groupe de braqueurs prêts à voler la plus grande maison de vente aux enchères de la capitale française. Mais pour y arriver, il va falloir que les voleurs accèdent tout d’abord aux catacombes de Paris. Ils devront également faire face aux policières bien connues de la série «La Casa de Papel» : Raquel Murillo (interprétée par Itziar Ituño) et Alicia Sierra (Najwa Nimri).