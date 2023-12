« Avatar 3 » : James Cameron se montre rassurant sur la suite

Ainsi, « Avatar 3 : The Seed Bearer » devrait sortir le 17 décembre 2025, le quatrième volet, le 19 décembre 2029 et le cinquième le 17 décembre 2031. Et si l’on fait le calcul et si le calendrier est bel et bien respecté, 22 ans sépareront le premier et le dernier épisode des aventures de Na’avi sur la planète Pandora.

Il faudra donc une nouvelle fois se montrer patient avant de revoir le maestro James Cameron à l’œuvre et déployer des trésors de nouvelles technologies et d’effets spéciaux.