« La Reine Charlotte » : à quand la saison 2 ?

Pour rappel, « La Reine Charlotte » se finissait sur la formation du couple de Charlotte et George. Dans leurs ombres, les majordomes Brimsley et Reynolds avaient, eux aussi, eu le droit à leur belle histoire d’amour. Une première pour le programme qui jusque-là n’avait fait apparaitre aucun couple queer. À ce propos, Shonda Rhimes a avoué dans les colonnes de "Variety", avoir réfléchi à intégrer cette histoire dans la série mère. « Pendant un moment, je la tenais très près, et je ne savais pas nécessairement si je voulais la jouer dans une saison de « Bridgerton » », avant d’ajouter, « Mais maintenant, nous avons parlé de ce que cela donnerait si nous voyions un peu le présent de "Bridgerton", avec Brimsley et Reynolds, et de ce que cela signifierait. Je pense que cela nous prive d'une chance de raconter cette histoire de la manière dont elle devrait être racontée. »

Des propos qui sonnent comme l’annonce d’une suite pour « La Reine Charlotte » avec, cette fois-ci, une mise en avant des deux amants. « J'ai des idées de ce que pourrait donner une autre histoire, mais je ne sais pas non plus », a déclaré Mme Rhimes. « Je veux juste qu'elle soit vraiment bonne si nous la racontons. ». Il ne reste plus qu’à souhaiter que comme à son habitude, Shonda Rhimes écrive un nouveau scénario de génie.