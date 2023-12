«La Chronique des Bridgerton» saison 3: Netflix dévoile enfin une date de sortie

C’est désormais officiel ! Après des mois de rumeurs, Netflix vient enfin de révéler une date pour la suite de «La Chronique des Bridgerton». La saison 3 sera divisée en deux parties. La première sera disponible dès le 16 mai 2024 tandis que la seconde arrivera le 13 juin sur la plateforme. Chaque partie comportera quatre épisodes chacune.

Dans un teaser reprenant des scènes cultes des deux premières saisons du show et réunissant des commentaires impatients d’internautes, Netflix met en avant la voix de Lady Whistledown qui révèle «le secret le plus attendu de toute la haute société».

Les nouvelles aventures des Bridgerton pourraient donc être l’évènement du prochain printemps. Après avoir suivi les romances de Simon et Daphné puis de Kate et Anthony, les téléspectateurs ont hâte de découvrir l’idylle entre Colin Bridgerton et Penelope Feahterington dans la saison 3 de «La Chronique des Bridgerton».