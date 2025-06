Adèle Exarchopoulos méconnaissable dans le nouveau film de Quentin Dupieux

Un personnage qui intrigue

L’actrice se glisse dans la peau de Magalie, star d'internet sans morale, qui gagne des milions d'abonnés en postant des contenus chocs sur les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d'une de ses vidéos, elle s'isole à la montagne avec son assistant personnel pour faire une pause jusqu’au jour où une journaliste détenant une information secrète commence à lui faire du chantage.

Dans la bande-annonce, le personnage de la petite protégée d'Alain Chabat adopte une allure de collégienne en pleine crise.

Adèle Exarchopoulos porte des cheveux courts ? longs ? On ne s’aurait les définir… Son appareil dentaire marqué, sa minerve de cou imposante, son bras dans le plâtre et son style vestimentaire complétement incohérent n'ont pas manqué de marquer un grand nombre d'internautes. Cet extrait suscite, en tout cas, notre curiosité. On se hâte de découvrir l’actrice dans ce rôle.

Rendez-vous le 2 juillet 2025 au cinéma.