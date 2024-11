Adèle Exarchopoulos et François Civil : l'actrice lève le voile sur leur relation

"L'Amour Ouf" continue de séduire les salles obscures. Dans ce nouveau film, Gilles Lellouche explore l’amour inébranlable entre Jackie et Clotaire, deux adolescents du Nord de la France dans les années 80. Elle, studieuse et fan de The Cure, est d’une tendresse infinie avec son père joué par Alain Chabat. Lui, en revanche, est un caïd qui sèche les cours et accumule les provocations. Pourtant, malgré les hauts et les bas, le destin semble toujours les ramener l'un vers l'autre.