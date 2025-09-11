"À contre-sens 3" : ce qui vous attend dans l’ultime volet de la saga

Les abonnés Prime Video vont bientôt pouvoir découvrir les dernières aventures de Noah et Nick, le couple phare du film espagnol à succès "À Contre-Sens” ("Culpa mia" en version originale). Voici ce que réserve ce final très attendu.
Que va-t-il se passer dans "À Contre-Sens 3" ?
Diffusé depuis 2023 sur Prime Video, “A Contre-Sens” s'intéresse à l’histoire d’amour entre Nick et Noah. Une intrigue inspirée de la saga littéraire écrite par Mercedes Ron. Après le succès des deux premiers opus, la plateforme de streaming n’a pas tardé à commander le troisième et ultime volet.
Dans la bande-annonce, récemment partagée par Prime Video, on remarque qu'"À contre-sens 3" va pousser le curseur encore plus loin du côté de la tension entre Nick et Noah.
"Le mariage de Jenna et Lion ouvre la voie aux retrouvailles tant attendues entre Noah et Nick, quelque temps après leur rupture. L'incapacité de Nick à pardonner à Noah crée une barrière apparemment insurmontable entre eux. Lui, désormais héritier de l'empire commercial de son grand-père, et elle, qui commence à peine sa carrière, résistent à l'envie de raviver une flamme qui couve encore en eux. Mais alors que leurs chemins se croisent à nouveau, l'amour sera-t-il plus fort que la rancune ?", peut-on lire dans le synopsis.
"À Contre-Sens 3" sera disponible le 16 octobre 2025 sur Prime Video. On vous donne donc rendez-vous dans quelques semaines pour vous replonger une dernière fois dans l’histoire addictive de Noah et Nick.