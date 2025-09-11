"À contre-sens 3" : ce qui vous attend dans l’ultime volet de la saga

Les abonnés Prime Video vont bientôt pouvoir découvrir les dernières aventures de Noah et Nick, le couple phare du film espagnol à succès "À Contre-Sens” ("Culpa mia" en version originale). Voici ce que réserve ce final très attendu.

Que va-t-il se passer dans "À Contre-Sens 3" ?

Diffusé depuis 2023 sur Prime Video, “A Contre-Sens” s'intéresse à l’histoire d’amour entre Nick et Noah. Une intrigue inspirée de la saga littéraire écrite par Mercedes Ron. Après le succès des deux premiers opus, la plateforme de streaming n’a pas tardé à commander le troisième et ultime volet.

Dans la bande-annonce, récemment partagée par Prime Video, on remarque qu'"À contre-sens 3" va pousser le curseur encore plus loin du côté de la tension entre Nick et Noah.