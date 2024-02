Chiloo nous raconte comment il s'est consolé d'un chagrin d'amour dans le podcast "Inspirés"

Dans ce nouvel épisode d'Inspirés, Chiloo nous raconte la naissance de son titre "Au bord de la mer", une chanson écrite en plein hiver au cœur du froid parisien. Faute de temps et de moyen, l'artiste trouve une nouvelle façon de s’évader de son quotidien grâce à sa plume, après une rupture amoureuse.

Chiloo : « Je n’avais qu'une envie, c'était de tout quitter et de partir près de la mer. Je me suis dit : "D'accord, si on ne peut pas y aller physiquement, on va utiliser ce qui m'aide dans ma vie de tous les jours : l'écriture et la musique." »

Dans cet échange, Chiloo revient sur son processus créatif et l’expérience introspective que l’écriture lui apporte. Il évoque également l'inspiration et le bien être que la mer lui procure. Voyagez "Au bord de la mer" et découvrez l'espoir dans ce nouvel épisode d'Inspirés.