"J’essaie de ramener le soleil. Je fais une petite incantation, un mantra que je répète", plaisante-t-elle au micro d’NRJ avant d’interpréter son hit "Soleil Bleu" au rythme des vagues de la Méditerranée.

Depuis son passage, les nuages se sont dégagés… et le soleil brille sur la Croisette. Coïncidence ? On ne croit pas !

Luiza est nommée dans la catégorie Révélation Féminine Francophone aux NRJ Music Awards 2025. La cérémonie est à suivre en direct, vendredi 31 octobre, à partir de 21H10, sur NRJ et TF1.



En attendant, retrouvez toutes les coulisses de l’événement sur YouTube.