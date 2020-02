Dreams : notre Top 5 vidéo des meilleurs jeux créés par la communauté

Disponible depuis le 14 février dernier, Dreams n'en finit plus de nous surprendre. Mettant à disposition un outil de création de jeu simple à prendre en main, mais difficile à maîtriser, le titre de Media Molecule semble avoir séduit les créateurs de contenu en herbe. En effet, bien aidé par sa longue phase de bêta, Dreams propose d'ores et déjà des dizaines et des dizaines de créations réalisées par les joueurs.

Néanmoins, face à la multitude d'expériences proposées, il peut être difficile de savoir où chercher et par quoi commencer. Rassurez-vous, nous avons eu le temps de nous balader au sein du Dreamiverse et nous vous avons selectionné quelques jeux qui ont tout de suite retenu notre attention. Bien sûr, cette sélection reflète des choix personnels et nous vous invitons à naviguer dans les menus du jeu afin de trouver la création qui vous conviendra le plus !

Blade Gunner (par Jimmyjules153)

Si vous avez adoré l'excellent Resogun, voici un jeu qui devrait vous plaire. À l'instar du titre du studio Housemarque, Blade Gunner est un shoot'em up en défilement horizontal. Très nerveux, le jeu mettra à rude épreuve vos réflexes, le nombre d'ennemis augmentant à chaque vague. Le but ? Tenir le plus longtemps possible et détruire un maximum de vaisseaux adverses afin de réaliser le meilleur score. Vous pourrez en plus compter sur divers bonus pour améliorer temporairement votre vaisseau.

Turbulence (par Sanderobros)

Dans ce petit jeu à la durée de vie réduite, vous allez devoir aller le plus vite possible tout en évitant les nombreux obstacles qui se dressent sur votre route. Si au départ, tout va bien, les éléments vont très vite se déchaîner pour laisser place à une tempête massive qui détruit tout sur son passage. Visuellement, le jeu est séduisant et on sent que la personne qui se cache derrière ce titre s'est fait plaisir. L'expérience est un peu courte, mais elle permet de voir tout le potentiel offert par l'outil de création de Dreams.

Silent Hills (par DrJones20)

Si vous avez joué à P.T, la démo du jeu avorté d'Hideo Kojima et Guillermo del Torro, vous avez sans doute été déçus de ne pas découvrir la suite de cette histoire angoissante et dérangeante. Fort heureusement, un certain DrJones20 a eu la bonne idée d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la suite du récit. Ainsi, on incarne un officier de police qui va enquêter sur des meurtres attroces qui se sont déroulés dans la ville de Silent Hills. Le jeu reprend quelques idées des précédents opus de la saga, mais la réalisation du titre permet de s'immerger totalement dans l'histoire. Flippant mais jamais gore, le jeu est une véritable surprise qu'il serait dommage de rater.

Heroes of Aldenor (par Darkestessence)

Bien qu'il soit actuellement en bêta, Heroes of Aldenor possède déjà de sacrés arguments. Décrit comme un RPG coopératif par son créateur, le jeu propose déjà trois classes différentes : la mage, le soldat et le voleur. Chaque héros possède ses propres compétences et offre un style de jeu bien particulier. Malheureusement, pour l'instant, il est uniquement possible de tester le système de combat. Toutefois, ce dernier affiche un certain degré de qualité qui laisse présager du bon pour la suite. Si vous avez aimé Heroes of Aldenor, n'hésitez pas à liker le jeu une fois votre partie terminé. Avec un peu de chance, Darkestessence sera encore plus motivé à l'idée de fournir une version version complète de son titre !

Ball World Adventures ! Part One (par xXRazorfishXx)

On termine avec Ball World Adventures ! Part One, un jeu de plates-formes qui va mettre vos nerfs à rude épreuve. Dans ce jeu en 3D, le joueur doit contrôler une bille afin de lui faire traverser des niveaux jonchés de pièges en tout genre. Doté d'une excellente physique, ce dernier devient rapidement addictif, si tant est que vous aimez les jeux où l'on meurt souvent. On apprécie également la bande-son qui donne un côté relaxant au jeu. En tout cas, on a hâte de découvrir la seconde partie de ce titre qui profite déjà d'un niveau de qualité très élevé !

Pour rappel, Dreams est dès à présent disponible en exclusivité sur PS4. Un mode compatible avec le PSVR sera également disponible dans les prochains mois.