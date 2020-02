Dreams : le nouveau jeu de rêve des créateurs de LittleBigPlanet

… mais qui reste très accessible

Si les possibilités créatives de Dreams sont incroyablement nombreuses, son gameplay reste néanmoins très accessible. Jouable par toute la famille (à la manette ou au PSMove), Dreams multiplie les tutoriels vidéo disponibles pour ne laisser personne sur le bord de la route. Les explications sont claires et consultables rapidement grâce à une navigation intuitive et à des temps de chargement très courts pour accéder aux tutoriels.



Dès la prise en main de Dreams, il vous sera facile de créer votre propre jeu en assemblant les différentes formes de plateforme mises à votre disposition (cube, sphère, cylindre, etc.). Et si vous faites une erreur, un retour en arrière est évidemment possible à l’endroit exact où vous le souhaitez. Vous pourrez aussi rapidement créer vos propres musiques, avec l’outil de composition musicale aussi facile à prendre en main qu’un logiciel simple de production de musique. Et pour les plus fainéants d’entre nous, Media Molecule a développé un mode solo composé de trois histoires différentes… où il n’y a rien à créer. On vous conseille fortement d'y jeter un oeil, les développeurs ayant eu la bonne idée de mélanger différents types de jeu au sein même de ces aventures. C'est un bon moyen de découvrir les multiples possibilités de créations offertes par Dreams, tout en profitant d'histoires brillament mises en scène.