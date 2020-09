Top des ventes de jeux vidéo en France du 24 au 30 août 2020 (semaine 35)

Vous le savez, chaque semaine, nous vous présentons le classement des meilleures ventes de jeux vidéo dans les boutiques physiques françaises. Un top diffusé par le S.E.L.L, Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs, qui a organisé le salon Paris Games Week 2019.

Top des ventes de jeux vidéo en France : Animal Crossing New Horizons inarrêtable, coup d'envoi réussi pour Captain Tsubasa Rise of New Champions

Les semaines se suivent et se ressemblent pour Animal Crossing: New Horizons qui domine encore une fois le top des ventes. Le titre de Nintendo, qui est disponible depuis le 20 mars dernier, s'affiche clairement comme le plus gros succès de cet année en France. Une hégémonie qui pourrait bientôt prendre fin avec l'arrivée des gros mastodontes, tels que NBA 2K21, Marvel's Avengers ou encore Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

En deuxième et troisième position, on retrouve l'adaptation du manga culte, Captain Tsubasa: Rise of New Champions sur PS4. Le titre de Bandai Namco parvient à réaliser une belle performance lors de son premier week-end de commercialisation grâce à son gameplay arcade parfait pour s'amuser et ses animations qui rendent honneur à l'œuvre d'origine. Près de 40 ans après sa création, le manga de Yōichi Takahashi n'a rien perdu de sa superbe.

Au pied du podium, on retrouve le très original Ring Fit Adventure. Le jeu de Nintendo, qui vous propose de faire du sport tout en vous amusant continue de séduire les joueurs et montre que les graphismes ne font pas tout dans le succès d'un jeu. On termine avec le très bon Ghost of Tsushima, sur PS4, qui parvient à s'accrocher à la cinquième place.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le nouveau top des ventes de jeux vidéo en France, du 31 août au 6 septembre 2020, toujours sur NRJ Games !