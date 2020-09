Marvel's Avengers est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Stadia !

Alors que les possesseurs de l'Édition Deluxe de Marvel's Avengers peuvent jouer au jeu depuis le 1er septembre, Square Enix vient d'annoncer la sortie officielle du titre sur PS4, Xbox One, PC et Stadia ! Pour rappel, dans Marvel's Avengers, les joueurs peuvent incarner plusieurs super-héros au cours de missions jouables en solo et jusqu'à quatre joueurs en multi. Le titre propose une véritable Campagne solo, intitulée "Rassemblement", qui met en avant les capacités uniques des six personnages jouables : Captain America, Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow et Kamala Khan.

Les Avengers, seuls contre tous

Dans Marvel's Avengers, les joueurs découvriront une histoire inédite mettant en scène les membres originels des Vengeurs, ainsi que Kamala Khan, aussi connue sous le nom de Ms. Marvel. Cette dernière jouera d'ailleurs un rôle central dans cette histoire puisqu'elle aura la lourde tâche de réunir les Avengers, qui se sont séparés suite à une catastrophe ayant entraîné l'apparition des Inhumains et la destruction de la moitié de San Francisco.

Devenus hors-la-loi après cet événement tragique, ils devront alors tout faire pour repousser l'AIM et ses plans maléfiques. Au cours de leur aventure, ils devront également affronter plusieurs méchants bien connus des fans de Marvel, tels que l'Abomination, MODOK ou encore Taskmaster.