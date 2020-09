Marvel’s Spider-Man: Miles Morales : un nouveau tisseur arrive en ville

Un premier jeu « Next-Gen » tisse sa toile sur PS5

Disponible dès la fin de l’année, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales tirera bien parti des performances de la PlayStation 5 . Le titre profitera ainsi d’un mode d’affichage « Performance Mode » qui lui permettra de tourner en 4K et 60 FPS. Les aventures de l’araignée sympa du quartier bénéficieront également du disque dur SSD de la console. Le New York en monde ouvert devrait donc être plus fin, et l’éclairage de la ville embelli grâce au ray tracing. Enfin, on nous promet des temps de chargement « quasi instantanés » et l’utilisation des fonctionnalités et technologies de la nouvelle DualSense.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – pourquoi on l’attend ?

Après la belle surprise de Marvel’s Spider-Man, on attend forcément beaucoup de ce spin-off. Premièrement, l’arrivée de Miles Morales apporte une vision rafraîchissante et moderne du personnage. Celui-ci sera doté d’animations et de mouvements spécifiques, de même que de nouveaux pouvoirs basés sur l’électricité et l’invisibilité ! Prenant place à Harlem un an après les événements dramatiques du premier opus, l’histoire sera, on l’espère, tout aussi réussie. Enfin, on compte sur l’apparition de vilains emblématiques originaux, comme Venom ou Kraven, pour s’opposer à notre héros.