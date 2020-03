PS Now : Control, Shadow of the Tomb Raider et 9 autres jeux ajoutés en mars

Tout savoir sur le Playstation Now

Avec l’arrivée prochaine de la 5G et la démocratisation de la fibre, le "streaming" de jeux vidéo (ou cloud gaming) est en passe de devenir la nouvelle grande tendance de notre loisir bien aimé.

Google, avec Stadia, et Nividia, avec le GeForce Now, ont récemment lancé leurs services de jeux en streaming, et Microsoft rentrera bientôt dans la danse avec son projet xCloud.

La firme Sony a quant à elle, depuis le 30 octobre 2017, lancé un service baptisé PlayStation Now. Ce service propose de jouer instantanément à des titres PS4, PS3 et PS2 sur PS4 ou PC, sans téléchargement au préalable. Et cela, même si l'on peut tout de même télécharger les jeux PS4 sur sa console, afin d'éviter les aléas de notre connexion internet, depuis septembre 2018.

Control et Shadow of the Tomb Raider débarquent en mars avec 9 autres jeux.

À la manière de Netflix, pour la vidéo, ou encore Spotify et Deezer, pour la musique, le PS Now renouvelle son catalogue tous les mois afin de susciter l’intérêt des abonnés, mais aussi attirer de nouveaux clients.

Ainsi, après avoir publié la liste des jeux offerts aux abonnés du PS Plus, Sony vient de dévoiler le nom des titres qui rejoignent le Playstation Now en mars. Et ce mois-ci, le constructeur japonais a mis le paquet pour faire plaisir aux joueurs, qui vont pouvoir découvrir 11 nouveaux jeux sur le service ! Ces derniers pourront notamment profiter de Control, une création du studio Remedy Entertainment (Max Payne, Quantum Break...), et de Shadow of the Tomb Raider, le dernier épisode en date des aventures de Lara Croft. Toutefois, il ne faudra pas trop perdre de temps pour essayer ces jeux puisqu'ils quitteront le service le 31 août prochain.

Enfin, depuis le 3 mars, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (PS3) n'est plus disponible sur le PS Now.

PS Now : les nouveaux jeux de mars 2020

Voici la liste complète des nouveaux titres inclus dans le catalogue PS Now grâce à la mise à jour de mars :

Shadow of the Tomb Raider, disponible jusqu'au 31 août 2020

Control, disponible jusqu'au 31 août 2020

Wolfenstein 2: The New Colossus

Nascar Heat 3

Dead or Alive 5 Last Round

Toukiden Kiwami

Nights of Azure

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Warriors All-Stars

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Pour rappel, l'abonnement au PS Now est facturé au prix de 10 euros par mois. Il est également possible de souscrire à un abonnement annuel (59,99 euros) pour réaliser quelques économies. Enfin, si vous ne connaissez pas encore le service, sachez qu'une période d'essai gratuite de sept jours est actuellement proposée aux nouveaux clients.