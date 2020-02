PS Plus : la liste des jeux gratuits sur PS4 a été dévoilée (mars 2020)

Tout comme Microsoft, et ses Games with Gold, Sony propose chaque mois une liste de jeux “gratuits”, offerts aux abonnés de son service payant PlayStation Plus (aussi appelé PS Plus ou PS+), qui permet en outre de jouer en ligne et d’avoir accès à des bêtas et prix préférentiels sur certains jeux. En revanche, une fois votre abonnement expiré, vous ne pourrez plus accéder à ces titres gratuits même s'ils sont toujours disponibles dans votre ludothèque.

Shadow of the Colossus et Sonic Forces sont les stars du PS Plus

Après avoir gâté les joueurs, avec Bioshock: The Collection et Les Sims 4 le mois dernier, Sony a décidé de faire la part belle à ses exclus. En effet, à partir du mardi 3 mars prochain, les abonnés du PS Plus vont pouvoir récupérer gratuitement le remaster de Shadow of The Colossus sur PS4. Véritable pépite onirique, le titre de Fumito Ueda a fait son retour sur PS4, 13 ans après sa sortie originale sur PS2. Doté de graphismes à couper le souffle, le jeu vous fera vivre une aventure pleine de poésie et d'émotions.

Les amateurs de vitesse pourront quant à eux se faire plaisir avec Sonic Forces. Disponible depuis le 7 novembre 2017, le titre de SEGA a permis d'introduire un nouveau personnage connu sous le nom d'Infinite. C'est également le premier épisode dans lequel les joueurs peuvent créer leur propre avatar ! Une véritable révolution pour une licence telle que Sonic, qui mise d'habitude sur ses têtes d'affiche, comme Tails, Knuckles et plein d'autres !

Jeux du mois sur PS4 : Quels sont les jeux gratuits du mois de mars 2020 ?

À partir du 3 mars 2020 :

Shadow of the Colossus

Sonic Forces

Comment télécharger vos jeux PS4 avec votre navigateur web ?

Au boulot, dans les transports, en vacances ? Vous pouvez au minimum intégrer les jeux PlayStation offerts dans votre bibliothèque PSN afin d'être sûr d'avoir accès aux jeux à l'avenir.

Mieux, si votre PS4 ou PS4 Pro est en veille, vous pouvez même lancer le téléchargement de vos jeux offerts à distance, via le site officiel du PlayStation Store dans la rubrique PlayStation Plus > Les jeux du mois, ou via l'application "PS App" sur mobile iOS et Android !

PS4 : les jeux gratuits du mois de mars 2020 en vidéo

Vous ne savez pas à quoi ressemblent les jeux du mois ? Pas de souci, la vidéo récap' des jeux offerts en mars, ci-dessous, est là pour vous servir ! Un bon moyen de voir exactement à quoi vous allez bientôt pouvoir jouer !