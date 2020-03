Les sorties du mois de mars à ne pas manquer sur consoles et PC

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX

C'est le 6 mars prochain que la Nintendo Switch accueillera cette remasterisation du même jeu sorti sur Game Boy Advance en 2006. Le joueur y incarne un Pokémon choisi via un test de personnalité. Il faut alors accomplir des missions à travers des donjons, accompagné de notre petite escouade. Un bon moyen de commencer l'année en douceur.

Ori and the Will of the Wisps

Rendez-vous le 11 mars sur Xbox One et Windows 10 pour découvrir la suite de l’envoûtant Ori and the Blind Forest . Une fois encore, nous contrôlerons la petite créature du premier opus à travers des décors à la fois somptueux et plein de dangers.

Nioh 2

À l'instar de l'épisode initial, Nioh 2 plongera le joueur au cœur du Japon médiéval. Avec un samurai en guise de héros, il va falloir défaire démons et humains dans ce titre à la difficulté extrêmement corsée. Avis aux fans du genre popularisé par la licence Dark Souls. Le titre sortira le 13 mars uniquement sur PS4.

Animal Crossing: New Horizons

Pour fuir le train-train quotidien, quoi de mieux que d'explorer tranquillement le monde du prochain Animal Crossing ?! Cet opus Switch nous embarquera au beau milieu d'une île déserte qu'il va falloir développer. De nombreuses occupations nous attendent dans ce lieu paradisiaque. Animal Crossing: New Horizons débarquera le 20 mars 2020.

DOOM Eternal

Le roi des jeux de tir à la première personne est de retour ! Dans DOOM Eternal , il faudra anéantir les démons à l'aide d'un arsenal destructeur. De nouvelles capacités sont de la partie, comme le double saut, ou encore le grappin. Enfin, un mode multijoueur très complet et immersif viendra rallonger la durée de vie. Le sang coulera à flots lors de la sortie du titre, le 20 mars également.

Bleeding Edge

Création inédite du studio Ninja Theory, Bleeding Edge est un jeu focalisé sur le multijoueur coopératif et compétitif. Les combats auront lieu dans des arènes à 4 contre 4. Nous pourrons choisir entre plusieurs avatars loufoques qui possèdent chacun des capacités uniques. La sortie est fixée au 24 mars sur Xbox One et PC.

Persona 5 Royal

C'est à la toute fin du mois, soit le 31 mars, que l'excellent Persona 5 ressortira dans une nouvelle version renfermant du contenu inédit. Ce RPG développé par Atlus est parmi les meilleurs de ces dernières années, et l'édition "Royal" disposera d'un nouveau personnage, avec un trimestre scolaire en plus. Cerise sur le gâteau, les sous-titres français feront enfin leur apparition. Une fois encore, le jeu sera disponible exclusivement sur PS4.

Half-Life: Alyx

Prévu pour le 23 mars, le prochain Half-Life aura la lourde tâche de ressusciter cette saga légendaire. Cet épisode pensé pour les casques de réalité virtuelle sur PC nous permettra d'incarner Alyx Vance. Les événements s'y dérouleront entre Half-Life et Half-Life 2. Une sortie à ne pas manquer pour les fans du genre !