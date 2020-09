Football Manager 2020 et Watch Dogs 2 sont gratuits sur PC (Epic Games Store) !

Epic Games Store : des jeux gratuits tous les jeudis !

Beaucoup de boutiques en ligne proposent fréquemment des promotions et réductions en tout genre chaque mois sur des jeux vidéo (PlayStation Store, Steam, Humble Bundle Store, etc.).

D’autres offrent des jeux gratuitement, que ce soit aux abonnés de leur service en ligne (PlayStation Plus, Xbox Games With Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous. Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears Of War) a récemment lancé l'Epic Games Store, une plateforme en ligne qui propose notamment des jeux gratuits chaque mois. Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce week-end et dans les jours à venir !

Football Manager 2020 et Watch Dogs 2 sont gratuits pendant une semaine

Après avoir misé sur des titres peu connus du grand public, Epic Games a décidé de frapper en grand coup en offrant deux gros jeux à ses utilisateurs. Les passionnés de football vont pouvoir se faire plaisir avec Football Manager 2020, une simulation qui permet de gérer tous les aspects de la vie d'un club de foot (transferts, tactique d'avant-match, conférence de presse...). Doté de nouveaux graphismes, le jeu permet également de suivre en direct les rencontres de ses équipes. Un bon moyen de découvrir le métier de coach et tout le stress qui va avec !

Celles et ceux qui n'aiment pas le sport, ou qui ne sont pas intéressés par la gestion d'un club, pourront toujours se consoler avec Watch Dogs 2. Pour rappel, Watch Dogs 2 est un jeu d'action en monde ouvert dans lequel il est possible de pirater quasiment tous les systèmes électroniques. Gunfights, courses poursuites, infiltration... le titre propose de nombreuses activités aux joueurs qui devront tout faire pour empêcher le déploiement du ctOS, un système de surveillance qui permet de suivre à la trace tous les habitants de San Francisco.

Proposés respectivement aux prix de 54,99 euros et 59,99 euros, Football Manager 2020 et Watch Dogs 2 sont disponibles gratuitement si vous les activez sur l'Epic Games Store avant le 17 septembre à 17h. Au passage, sachez que Stick it To The Man! est lui aussi offert cette semaine.