Games with Gold : les jeux Xbox gratuits du mois de septembre 2020

Vous n'avez plus de jeux à vous mettre sous la dent pour le mois de septembre ? Pas de soucis, vous allez pouvoir regarnir votre ludothèque grâce aux jeux offerts aux membres du Xbox Live Gold, via le programme Games with Gold.

En effet, à l’image de son principal concurrent, Sony, la firme de Redmond offre tous les mois plusieurs jeux aux abonnés Xbox Live Gold. Néanmoins, à l’inverse du Playstation Plus, Microsoft étale la distribution de ses jeux sur plusieurs semaines. Pour être sûr de ne rien rater, vous pourrez retrouver ci-dessous la liste des jeux offerts en septembre 2020, ainsi que leur date de mise à disposition.

Games with Gold septembre 2020 : un mois placé sous le signe de la Division

Histoire de démarrer la rentrée sur les chapeaux de roues, Microsoft a dévoilé officiellement les titres qui sont offerts en septembre aux abonnés du Xbox Live Gold. Et pour cette nouvelle salve de jeux, le constructeur américain est allé puiser dans ses vieux cartons puisque les joueurs ont le droit au premier opus de The Division. Sorti en 2016 sur PS4, Xbox One et PC, le titre d'Ubisoft plonge les joueurs dans les rues de New-York, alors qu'un virus a décimé quasiment toute la population. Si le titre a bien vieillit depuis, il n'en reste pas moins un excellent TPS, jouable en solo, mais aussi en multi. De plus, c'est une bonne occasion de la licence si vous souhaitez enchaîner ensuite avec le 2ème épisode.

Les amateurs de Point'n'Click peuvent quant à eux se faire plaisir avec The Book of Unwritten Tales 2. Au-delà de son esthétique sympathique, le jeu de King Art Games dispose d'une campagne solo conséquente et d'énigmes de qualité. Entièrement sous-titré en français, le jeu s'adresse avant tout aux amateurs du genre, sans pour autant laisser de côté les néophytes.

En sus, les joueurs peuvent récupérer l'excellent jeu de plateformes et d'aventure de Blob 2, sorti en 2011 sur Xbox 360. Dans ce titre développé par Blue Tongue Entertainment et édité par THQ Nordic, les joueurs doivent contrôler Blob, un drôle de personnage qui doit repeindre les différents niveaux qu'il visite. Proposant pas moins de 12 niveaux, le jeu s'appuie également sur des combats de boss et un mode multi particulièrement fun. Enfin, sur Xbox, c'est le très bon Armed and Dangerous, de feu LucasArts, qui est offert ce mois-ci.

Games with Gold : la liste des jeux Xbox One offerts en septembre 2020

The Division : du 1er au 30 septembre 2020

The Book of Unwritten Tales 2 : du 16 septembre au 15 octobre.

Games with Gold : la liste des jeux Xbox 360 et Xbox offerts en septembre 2020

de Blob 2 : du 1er au 15 septembre

Armed and Dangerous : du 16 au 30 septembre.

Où télécharger les jeux Xbox gratuits du mois de septembre ?

Afin de télécharger les jeux Xbox offerts ce mois-ci, il vous suffit d’aller dans la rubrique Games With Gold, de l’interface de votre Xbox One ou Xbox 360, et de télécharger les jeux concernés. Il est également possible de débloquer les jeux et lancer le téléchargement via un navigateur web sur PC ou mobile, en passant par le site Xbox Games With Gold de Microsoft.