Railway Empire et Where the Water Tastes Like Wine sont gratuits sur l'Epic Games Store (PC)

Epic Games Store : des jeux gratuits tous les jeudis !

Beaucoup de boutiques en ligne proposent fréquemment des promotions et réductions en tout genre chaque mois sur des jeux vidéo (PlayStation Store, Steam, Humble Bundle Store, etc.).

D’autres offrent des jeux gratuitement, que ce soit aux abonnés de leur service en ligne (PlayStation Plus, Xbox Games With Gold, jeux NES via le Nintendo Switch Online) ou à tous. Epic Games (Fortnite, Unreal Tournament, Gears Of War) a récemment lancé l'Epic Games Store, une plateforme en ligne qui propose notamment des jeux gratuits chaque mois. Ainsi, vous allez pouvoir jouer gratis ce week-end et dans les jours à venir !

Railway Empire et Where the Water Tastes Like Wine sont gratuits pendant une semaine

Après avoir offert le jeu tactique Into the Breach la semaine passée, Epic Games a décidé de miser sur deux titres diamétralement opposés. On commence avec Railway Empire, un jeu de gestion d'entreprise ferroviaire dans lequel vous allez devoir créer votre propre réseau de trains. Développé par Gaming Mind Studios, le jeu se démarque grâce à son contexte historique puisqu'il se déroule aux États-Unis, entre 1830 et 1930. De la création des lignes de chemin de fer au transport de marchandises, vous devrez gérer tous les aspects nécessaire au bon fonctionnement de votre business. Si le jeu s'adresse avant tout aux passionnés, il reste tout même accessible aux néophytes qui pourront découvrir cet univers en douceur.

En plus de Railway Empire, vous allez pouvoir découvrir l'étonnant Where the Water Tastes Like Wine du studio Dim Bulb Games. Dans ce jeu d'aventure narratif, vous devrez traverser les États-Unis, durant la Grande Dépression, afin de découvrir l'histoire de seize personnages qui représente le différentes classes de la société américaine. Pour faire parler ces hommes et femmes aux histoires uniques, vous devrez tout d'abord les convaincre en leur racontant vos propres récits.

Proposés respectivement aux prix de 29,99 euros et 19,99 euros, Railway Empire et Where the Water Tastes Like Wine sont disponibles gratuitement si vous les activez sur l'Epic Games Store avant le 17 septembre à 17h.