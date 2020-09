Zoe Wees et son hit «Control»: «Je suis contente d’aider les autres en racontant mon histoire.»

Zoe Wees connait un début de carrière impressionnant. La jeune chanteuse originaire d’Hambourg, en Allemagne, cartonne grâce à son single «Control», dans lequel elle fait référence avec beaucoup d’émotion à ses crises d’épilepsie qui ont pu lui gâcher son enfance. «Je suis contente de pouvoir aider les autres en racontant mon histoire.», explique la jeune artiste de 17 ans.

«Control» est également un hommage à la professeure d’école de Zoe Wees. Une personne très importante qui a permis à la chanteuse de prendre confiance en elle. «Elle a toujours été là pour moi. Elle m’a aidée à combattre mes démons, mon anxiété. On était très proches. Et on l’est toujours. Je suis tellement reconnaissante de l’avoir rencontrée.»