Zoe Wees dévoile une version acoustique de «Wait for You» chez NRJ!

Zoe Wees et Tom Walker, c'est le duo phare de ces derniers jours. Et pour cause, leur récent morceau, intitulé «Wait for You», ne cesse d'émouvoir la Toile.

Cette collaboration a été imaginée pendant le confinement en raison de la crise sanitaire. Les deux artistes ont par la suite su unir leur voix pour proposer un titre touchant évoquant les difficultés de la vie, les hauts, les bas et les épreuves du quotidien.

Actuellement en pleine promotion, Zoe Wees était chez NRJ il y a quelques jours. L'occasion pour l'artiste de proposer une version acoustique de ce morceau. Comme en témoignent les images partagées sur ses réseaux sociaux, la chanteuse était accompagnée d'un guitariste et d'une choriste: «Avez-vous déjà entendu "Wait for You" de Tom Walker? Voici une petite version acoustique que je viens de faire avec mes amis...»