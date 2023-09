Vianney, tournée, The Voice… Les confidences de Zazie

« Si ça ne nous plait pas… » Lorsque Vianney projette la création d’un album de duos, il pense nécessairement à sa camarade de The Voice pour un titre. Partante, Zazie pose cependant ses conditions : la chanson doit satisfaire les deux artistes, sans réserve. Sur la base de quatre accords, née « Comment on fait », une chanson que le duo va signer en une journée. Et le résultat est au rendez-vous, en témoigne le succès rencontré par le titre depuis sa sortie fin août.

« J’attends de voir qui sont les autres coachs »

« Il avait une espèce de grille de trois, quatre accords. Je lui dis : "mais ça, c’est pas mal du tout (…)" A la fin de la journée, on avait fait nos voix, on avait tout », raconte l’interprète de « Je suis un homme ». Il faut dire que l’entente entre les deux artistes semble assez naturelle, comme le partage la chanteuse évoquant une éthique partagée « à savoir : donner, pas attendre, y aller, se tromper, faire des erreurs, tomber… Reprendre quoi. » Une générosité et une complicité que l’on retrouve à la fois dans le titre « Comment on fait », plébiscité par le public, et le clip qui l’accompagne.

Un public qui a hâte de retrouver la chanteuse dans quelques jours pour le lancement de sa nouvelle tournée des Zéniths, « Air Tour », portée par son nouvel album « Aile-P ». Au sujet de son retour sur scène, Zazie nous avoue avoir mis du temps à appréhender cet exercice de représentation devant le public. « Au début j’avais peur (…) j’étais tétanisée sur scène », nous explique-t-elle. Aujourd’hui, le plaisir l’emporte et Zazie a hâte de partager sa musique avec son public. Quant à son retour dans The Voice, rien n’est fermé. « Si jamais on me demande, précise l’artiste… J’attends de voir quels sont les autres coachs. C’est comme une équipe. C’est important que l’on puisse se passer la balle correctement et qu’on la joue pas trop perso. »