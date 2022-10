Yungblud raconte sur NRJ comment est né son titre «Tissues»

Une énergie débordante ! Yungblud est la star montante de la pop-rock. Depuis quelques années, le chanteur britannique s’impose sur le devant de la scène avec ses titres entrainants et qui restent en tête. «Parents», «Original Me» avec Imagine Dragons ou encore «Tissues», son dernier single en date.

Celui-ci est inspiré d’un morceau très connu de The Jam, «Town Called Malice». En l’écoutant, Yungblud veut recréer la même ambiance et le même rythme que la chanson culte: «Je veux danser, je veux vous faire danser. Donc fais ta danse. Et je pense qu’il y a littéralement un galop dans cette chanson du matin», confie-t-il au micro d’NRJ.

Yungblud prêt à jouer au Stade de France

En dehors de ses sessions en studio, Yungblud travaille énormément sur ses prochaines tournées. L’artiste, qui est nommé en tant que «Révélation Internationale de l’année» adore rencontrer ses fans et avoir une certaine proximité avec eux: «C’est important pour moi de les ressentir et d’être proche d’eux, explique-t-il en parlant de ses fans. Je veux créer des moments inoubliables parce que c’est ça le rock, c’est ça la musique à mon sens.»

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Yungblud dans la vidéo ci-dessus !