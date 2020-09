Wejdene: son album «16» enfin disponible

Un travail rapide qui semble porter ses fruits dès le lancement de «16». Sur les réseaux sociaux, les fans adorent cet opus. Et si certains haters se mettent en travers de son chemin, Wejdene n’hésite pas à les rembarrer, comme sur Twitter avec Zack Nani qui exprimait son avis sur l’album de l’artiste: «Bon c’était pas le plus difficile à juger mais l’album de Wejdene c’est poubelle», ce à quoi elle lui a répondu tout simplement: «Gros bouffon».

Wejdene se livre dans son album «16»

Avec ses 12 titres, Wejdene aborde différents thèmes et teste de nouveaux genres musicaux, parfois rythmé, parfois plus lent. Parmi ces morceaux, ses derniers singles «Coco» et «16». Dans ce dernier, Wejdene parle sérieusement des difficultés qu’elle a rencontrées en devant célèbre du jour au lendemain.

«Maman, tu sais, j’fais ça pour toi, la moula c’est pour toi. 3-4 mille euros par semaine, ça m’coûte pas un bras. Les jaloux sont trop nombreux donc je les ve-squi. J’suis encore une enfant mais bon, gros, j’investis. Moi, je marche seule, j’aime pas qu’on m’dérange. Mais parfois, en claquer 2-3, j’te jure, ça m’démange»