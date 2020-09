Wejdene: tout ce que l’on sait sur son album «16»

En ajoutant ce hashtag, Wejdene sous-entend d’une possible collaboration entre elle et Aya Nakamura pourraient se trouver sur son prochain album. Lors de son dernier passage chez NRJ, l’artiste évoquait les ressemblances rythmiques entre leurs titres «Anissa» et «Djadja»: «C’est flatteur! Ça me fait plaisir. On a comparé le hit «Anissa» à «Djadja» parce qu’il reste dans la tête. Ça me fait plaisir.» Alors simple rendez-vous pour faire connaissance ou réel projet en cours, tout sera dévoilé le 25 septembre!