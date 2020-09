Wejdene et Aya Nakamura prennent la pose ensemble: bientôt le duo?

Que faisait Wejdene en compagnie d’Aya Nakamura hier? L’interprète d’ «Anissa» a publié sur son compte Instagram une photo sur laquelle elle pose aux côtés de la superstar française. Toutes les deux vêtues d’un jean, elles sont assises avec un verre à la main et prennent le soleil. En légende, il est simplement écrit: «De quoi vous faire baver».

Dans une de ses stories Instagram, Wejdene a également partagé une courte vidéo de ce bon moment. On entend les chanteuses dire : «Hello ! Salut !». Elles sont tout sourire face à la caméra.

Il n’en fallait pas plus pour agiter la Toile! La photo réunissant Wejdene et Aya Nakamura a été likée plus de 290 000 fois en seulement quelques heures. Les fans des deux artistes n’espèrent qu’une chose dorénavant: un duo! Se sont-elles rencontrées pour parler d’une future collab’ ? Ou s’agissait-il uniquement d’un rendez-vous pour faire connaissance?