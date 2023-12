Vitaa donne de ses nouvelles et rassure ses fans

La famille de Vitaa a subi dans la nuit de mercredi un évènement traumatisant. Vers 6h30 du matin, des bandits armés de battes de base-ball se sont introduits dans son domicile dans lequel résident Vitaa, son mari et leurs trois enfants en région parisienne, décrit la presse.

Pour donner de ses nouvelles, la chanteuse a posté sur ses réseaux un message à ses fans sur son compte Instagram : « La nuit dernière, ma famille et moi avons vécu l’une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de nos vies. Bien qu’on y pense parfois, on n’est jamais préparés à cela et je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi ».