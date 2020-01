Tryo se confie sur leur nouvel album: «Un voyage de 25 ans !»

Tryo est de retour ! Depuis 25 ans, les quatre garçons font vibrer leur public avec leurs titres devenus incontournables comme «Désolé pour hier soir» ou encore «Serre-moi». Pour 2020, ils avaient envie de se replonger dans la composition et l’enregistrement. Pour revenir sur le devant de la scène, quoi de mieux qu’une chanson que tout le monde connait ?

Le morceau «L’hymne de nos campagnes» était une évidence. Un titre collégiale où Tryo a invité de nombreux artiste comme Claudio Capéo, Bigflo & Oli ou encore Zaz. «Il y a 25 ans, ça résonnait complètement différemment, on avait cette image de babacool […] Aujourd’hui c’est complètement différent, on est au pied du mur […] On est dans une espèce d’urgence qui fait que toute cette jeune génération qui vient reprendre ‘L’hymne de nos campagnes’ remet un autre souffle à cette chanson».

De nombreuses collaborations

Pour ce fameux album, Tryo a minutieusement choisi chaque artiste pour chaque titre. «On s’est rendus compte qu’il y avait quelque chose d’intergénérationnel avec Tryo. C’est ça l’idée, le concept de l’album […] Ils sont tous venus avec bienveillance et gentillesse et puis concernés par les chansons qu’on leur a proposées».

Des personnalités très différentes et qui ont toutes un style à eux. «Y’en a vraiment qui viennent de la musique urbaine, y’en a qui viennent vraiment plus de la chanson. En fait, on est comme ça, ça nous ressemble. On est ouverts à tous ces artistes-là».