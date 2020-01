Le groupe Tryo dévoile sa playlist idéale!

Avec les morceaux «L’hymne de nos campagnes» ou encore «Désolé pour hier soir», Tryo est devenu un groupe incontournable sur la scène française. Et pour le plus grand plaisir des fans, les quatre artistes ont décidé de revenir avec un nouvel opus.

Mais alors, où Tryo trouve-t-il son inspiration? Les chansons qui font bouger à tous les coups les membres du groupe sont «Could You Be Loved» de Bob Marley mais aussi l’incontournable «Don’t Stop ‘Til You Get Enough» de Michael Jackson.

Tryo révèle la chanson pour un dîner romantique

Et qu’en est-il du titre qu’ils préfèrent pour un dîner romantique? Sans hésitation, Guizmo, Christophe Mali, Daniel Bravo et Manu Eveno ont répondu «Sexual Healing» de Martin Gaye. En ce qui concerne le morceau qui peut les faire pleurer, Christophe a cité «Le baiser» d’Alain Souchon: «C’est une belle chanson d’amour mais elle me fait pleurer», a-t-il expliqué.

Quelle est la chanson qu’ils aiment chanter en cachette?

«Le Coup de Soleil» de Richard Cocciante pour Manu Eveno et «La Danse des Canards» et Chantal Goya pour Christophe Mali. De son côté, Daniel Bravo nous a avoué avoir écouté en boucle les voix de Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad et Björn Ulvaeus: «Moi j’avoue que ABBA, quand j’étais adolescent, j’adorais ABBA, j’avais un peu honte, mais maintenant j’assume.»