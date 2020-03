Tones and I : 5 choses à savoir sur la chanteuse

1) De vendeuse à star internationale

Tones and I est née en Australie le 13 mai 1998. La chanteuse a toujours été passionnée de musique, mais son parcours n’a pas été un long fleuve tranquille. Elle quitte le lycée pour s’adonner à sa passion. Mais l’univers musical est impitoyable, et Tones and I essuie de nombreux refus. Très motivée, elle continue de démarcher tout en enchaînant les petits boulots. À l'époque, elle est vendeuse dans un magasin. Elle perd subitement son emploi, et c’est avec sa prime de licenciement que la chanteuse va investir dans un objet qui va changer sa vie : une loop station. Cet appareil électronique qui enregistre des boucles musicales en direct va lui permettre de composer ses propres musiques. Grâce à cet instrument, Tones and I est sûre qu’elle est faite pour la musique. Rapidement, la jeune femme publie ses chansons sur internet et participe à quelques festivals.

2) Un grain de voix particulier

Son grain de voix particulier va taper dans l’œil d’un manager. Jackson Walkden-Brown, manager et producteur pour le label Artists Only, décide de travailler avec Tones and I. C’est au printemps 2019 que la chanteuse va sortir son premier single. Intitulée "Johnny Run Away", cette chanson est un succès en Australie. Face à ce triomphe, Tones and I publie son premier EP dans lequel figure l’un des titres qui va faire exploser la jeune femme.

3) "Dance Monkey", un hit international

La chanson "Dance Monkey" sort en 2019. Dès sa sortie, c’est un énorme carton ! Le single est certifié double disque de platine, et le clip enregistre plus de 600 millions de vues sur YouTube. La chanson est numéro un partout dans le monde et bat des records en France. "Dance Monkey" est également le titre le plus écouté au monde sur Spotify et le plus "shazamé" au monde. Le clip est aussi un énorme succès. Dedans, on retrouve la chanteuse Tones and I grimée en personne âgée. Le clip dénonce l’utilisation massive des réseaux sociaux et leur place néfaste dans notre vie.

4) La réussite

Cette réussite, Tones and I la doit à son travail et à sa détermination. Dès le début, la jeune femme était persuadée qu’elle était faite pour ça. Après le succès international de sa chanson "Dance Monkey", Tones and I prévoit une tournée européenne, et la France fait bien sûr partie des pays où la chanteuse a choisi de se produire. Il faut dire que le public français est fan de la chanteuse. En novembre 2019, elle s’était produite sur la scène des NRJ Music Awards devant une foule en délire.

5) Un premier album

Le succès de Tones and I est tel que la chanteuse prévoit de sortir un premier album. Mais la jeune femme veut prendre son temps pour peaufiner les paroles et composer ses chansons. La sortie de l’album de Tones and I est prévue pour l’année 2020, et le public attend ça avec impatience.