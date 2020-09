Tom Grégory évoque sa ville natale dans son album: «Je suis fier d’où je viens»

Tom Grégory: son second album déjà en préparation

Alors que «Heaven In A World So Cold» vient tout juste de sortir dans les bacs, Tom Gréogry prépare déjà son second album. Pour ce projet, lui et son équipe ont déjà travaillé sur «trois ou quatre chansons qui sont déjà prêtes», confie-t-il. «C’est comme si on avait développé les chansons qui existent déjà. Ça ressemble toujours à du Tom Grégory, même si c’est assez différent.» Un nouvel opus qu’il espère terminer bientôt.