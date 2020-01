TiBZ se confie sur Les Restos du Cœur: «Ramener de l’argent pour ces gens, c’est beau!»

Un pari relevé. Pour son retour en chanson, TiBZ a tout donné en écrivant le dernier titre des Enfoirés, pour Les Restos du Cœur, «A côté de toi». En collaboration avec Boulevard des Airs, les artistes ont passé plusieurs jours ensemble en Dordogne. «Je fais souvent des espèces de sessions avec des copains, et puis on enregistre plein de chansons. On a vraiment enregistré pour mon album. On avait fait 3 chansons et dans ces chansons, il y avait ‘A côté de toi’».