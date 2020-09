The Weeknd travaille déjà sur un nouvel album!

Malgré la crise sanitaire, The Weeknd continue de travailler sur ses projets musicaux. Si sa tournée a dû être reportée en raison des événements actuels, l'artiste compte bien retrouver son public prochaînement.

Abel Makkonen Tesfaye, de son vrai nom, s'est d'ailleurs longuement confié au magazine Rolling Stone sur l'élaboration de son dernier opus, porté par les morceaux «Blinding Lights», «Until I Bleed Out» ou encore «Heartless».

Et comme en témoignent ses confidences, le chanteur est particulièrement fier de l'album «After Hours»: «Ce n'est peut-être pas mon meilleur album. Ce n'est peut-être pas ce vers quoi les gens vont être le plus attiré à l'avenir. Mais j'espère que ce sera le cas. Pour moi, c'est vraiment mon album le plus parfait. Je peux le réécouter en me disant "Je n'ai aucune critique à faire, vraiment" ».